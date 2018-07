Flamengo quer definir caso Ronaldinho

O Flamengo deu um ultimato à Traffic, empresa parceira do clube na contratação do meia Ronaldinho Gaúcho, para que resolva o problema dos quatro meses de salários atrasados do atleta. O vice-presidente de Finanças do Rubro-Negro, Michel Levy, disse ontem que a situação chegou ao limite. "O clube tem cumprido com a sua obrigação e espera uma posição da empresa até o fim deste mês. Não há mais como esperar."

Na segunda-feira à noite, Levy conversou, em São Paulo, com o dono da empresa, J. Hawilla, durante a entrega do prêmio Craque do Brasileiro. No mesmo dia, a dívida com o craque chegou aos R$ 3 milhões, valor considerado limite pelo irmão e empresário de Gaúcho, Assis.

No Fluminense, André Luís é o primeiro da lista de dispensas do técnico Abel Braga. O zagueiro, que tem contrato até 2013, foi demitido por faltar aos treinos sem justificativa. Ele só atuou em três jogos pela equipe das Laranjeiras este ano.

Já o Botafogo deve fechar até o fim da semana contrato com novo fornecedor de material esportivo, a Puma. O clube tem contrato com o Grupo Dass, dono da marca Fila, até dezembro de 2013, mas espera romper o vínculo. O Botafogo alega que a empresa não cumpriu cláusulas contratuais. A empresa informou que só vai se pronunciar, caso o vínculo seja de fato rompido.