Flamengo se classifica com vitória

O primeiro tempo do clássico foi eletrizante. Em seu primeiro ataque, o Flamengo abriu a contagem, aos 3 minutos. Oportunista, Hernane aproveitou uma sobra e concluiu para a rede. O Botafogo respondeu, chutou uma bola na trave, obrigou o goleiro Felipe a fazer várias defesas. Rafinha também teve uma grande chance mas não mudou o placar.

Na segunda etapa, no contra-ataque, o Flamengo perdeu um gol incrível com Rodolfo, que driblou o goleiro e chutou fora com o gol vazio. Depois o Rubro Negro ainda perdeu outros gols.

Também à noite, no Raulino de Oliveira, o Fluminense bateu o Volta Redonda por 3 a 1 e, com 15 pontos, ficou bem perto da classificação no Grupo B. Samuel (2) e Marcos Júnior marcaram os gols do Flu. Léo Oliveira fez o gol de honra do Voltaço.

Já o Vasco saltou para a vice-liderança do Grupo A com 13 pontos ao derrotar o Audax por 2 a 0, ontem à tarde em São Januário. No primeiro tempo, o Vasco jogou melhor e criou duas boas chances, que foram desperdiçadas por Pedro Ken.

Na segunda etapa, aproveitando dois vacilos da equipe de São João de Meriti, um dos caçulas da primeira divisão, o Vasco definiu o jogo. Logo aos 3 minutos, Éder Luís abriu o marcador. E aos 19 minutos Carlos Alberto ampliou: 2 a 0.