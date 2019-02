Flamengo se reúne com familiares das vítimas em hotel na zona oeste do Rio

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice de futebol do clube, Marcos Braz, passaram a tarde reunidos com familiares das vítimas do incêndio que provocou a morte de dez jogadores da base do clube e deixou outros três feridos, todos ainda internados. A reunião foi em um hotel na zona oeste do Rio, que o próprio clube carioca disponibilizou para as famílias vindas de outros Estados.

A dupla de dirigentes chegou ao local no início da tarde, sem falar com a imprensa. Pela manhã, Landim esteve na sede do clube, na Gávea, comandando os trabalhos do gabinete de crise montado após o incêndio. O Flamengo estuda a possibilidade legal de indenizar os familiares. Os meninos mortos tinham entre 14 e 16 anos e todos representaravm o Flamengo nas categorias inferiores de futebol.

Foi o próprio estafe do Flamengo que na sexta-feira telefonou para todos os familiares dos dez garotos mortos no incêndio no seu centro de treinamento. A maioria dos parentes dos atletas chegaram ao Rio neste sábado. Desde as primeiras horas de sexta-feira, o presidente do Flamengo procurou os jornalistas para informar a preocupação do clube com as vítimas, com os feridos e com seus familiares. "Não economizaremos esforços para atendê-lo", disse o cartola.