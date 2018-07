Flamengo se salva com gol no final

O Flamengo encontrou dificuldades desde o início, mas no sufoco acabou vencendo o Volta Redonda por 1 a 0 ontem à tarde, em Moça Bonita. O gol salvador foi de Hernane, nos acréscimos . O time lidera o Grupo B da Taça Guanabara com sete pontos.

Na etapa inicial o jogo teve poucas emoções. As exceções foram dois lances finalizados por Rafinha. No primeiro, o atacante acertou um chute cruzado rente à trave esquerda do goleiro Gatti. Em outro ataque, Rafinha obrigou Gatti a fazer grande defesa.

No segundo tempo o time comandado pelo técnico Dorival Júnior voltou a todo vapor. Logo no primeiro minuto, após cobrança de falta pela esquerda, Renato Santos desviou de cabeça e a bola passou raspando a trave. Dois minutos depois, o atacante Hernane reclamou de pênalti de Dudu, não marcado pelo juiz.

Aos 12, o Flamengo marcou, mas o árbitro atendeu a aceno do auxiliar que assinalou impedimento inexistente de Rafinha - cruzou para Cáceres marcar.

O Volta Redonda só se defendia, mas em contra-ataque aos 16 minutos quase abriu o marcador: Frontini deixou Adriano Felício livre, mas ele errou feio na finalização e chutou por cima do gol de Felipe.

Vieram as modificações de praxe nos dois times. O Volta Redonda teve espaços para atacar, mas preferiu tocar a bola. Afoito, o Fla errava e se descontrolava.

Nos minutos finais o time rubro-negro se mandou para a frente na base da afobação. Aos 46, Hernane, de carrinho, perdeu uma chance incrível na pequena área. Mas no último lance do jogo, ele controlou uma bola rebatida dentro da área, girou o corpo e bateu rasteiro no canto esquerdo de Gatti.

Depois do jogo, Hernane mostrou-se aliviado por ter marcado: "Perdi uma chance inacreditável, mas graças a Deus consegui fazer o gol depois."

O jogo marcou a estreia do ex-corintiano Elias, que veio por empréstimo do Sporting de Lisboa.

À noite, no Engenhão, Botafogo e Fluminense fizeram o primeiro clássico da com petição. E o jogo acabou 1 a 1.

O primeiro tempo, pobre de emoção, só teve de bom o gol de Wellington Nem, aos 42 minutos. Antes, os botafoguenses reclamaram de pênalti em Bruno Mendes não marcado.

A segunda etapa começou animada. Aos 5, Valencia quase amplia de letra. Jefferson defendeu. Aos 7, Seedorf entrou e o Botafogo melhorou.

Aos 28, Seedorf cruzou para Bolívar empatar de cabeça. Aí o jogo ficou bem mais movimentado. Mas era tarde.