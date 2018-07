Flamengo só pensa em passar o Vasco na tabela

RIO - Depois de se livrar definitivamente do rebaixamento, na rodada passada, o Flamengo tem duas metas para os últimos três jogos no Campeonato Brasileiro: conseguir a classificação para a Copa Sul-Americana e terminar à frente do rival Vasco. O Rubro-negro está em nono lugar, com 47 pontos, quatro a menos que os vascaínos, em sétimo, com 51 pontos.

O que começou como um pedido de torcedores agora virou meta no Flamengo: ultrapassar o Alvinegro de São Januário. "Aqui no Rio, a rivalidade é muito grande entre os dois times. Tem torcedor que fala que pode perder o título, mas tem de ganhar do Vasco, e com o vascaíno é a mesma coisa", disse o meia Renato Abreu. "É sempre bom terminar na frente de um rival". Na semana que vem, Vasco e Flamengo vão se enfrentar no Engenhão.

Para o jogo de hoje, o técnico Dorival Júnior deve repetir a escalação da última partida quando o time derrotou o Náutico, por 1 a 0 -, com exceção do lateral Ramon, que cumpriu suspensão e agora volta à equipe.

Antes de pensar no Vasco, os jogadores do Flamengo têm consciência do peso do jogo de hoje para suas carreiras. Eles podem ficar marcados como carrascos do Palmeiras. Se os cariocas vencerem a partida, a equipe paulista será rebaixada.

"Não temos nada a ver com essa fase do Palmeiras. Se vai rebaixá-los, é problema deles", disse o lateral Ramon. "Teremos a mesma entrega, porque o que envolve o jogo é muito grande."