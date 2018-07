Flamengo tenta embalar na luta pela classificação

Aliviado, mas nem tanto. A vitória de virada por 2 a 1 em cima do Bangu no meio da semana em Volta Redonda devolveu a paz ao Flamengo, mas o técnico Jorginho sabe que o elenco ainda está devendo. Hoje o time encara o Audax, em Moça Bonita. Com quatro pontos em três jogos, o Fla precisa da vitória para tentar encostar no Resende e no Fluminense, líderes do Grupo B da Taça Rio - apenas os dois primeiros se garantem nas semifinais.

Para a partida de hoje Jorginho tem uma dúvida no meio-campo: apostar em Carlos Eduardo, que chegou badalado e ainda não rendeu o que se espera, ou em Rodolfo, garoto de 19 anos que foi revelado pelo clube?

O treinador está propenso a optar por Rodolfo, que fez seu primeiro gol na vitória sobre o Bangu. Mas ele entende que o mau rendimento do outro meia só será superado com maior número de jogos.

"O importante é ele (Carlos Eduardo) jogar. Pode ser titular ou ficar no banco, mas só jogando ele vai melhorar", comentou Jorginho.

Outra alteração na equipe será o retorno de Leonardo Moura à lateral-direita na vaga de Luiz Antonio. O veterano havia sido poupado pelo técnico.

O meia Ibson, que sequer ficou no banco contra o Bangu, desta vez deverá ficar como opção entre os reservas. "O Ibson está nos planos, pode voltar. Já está dentro dos 18 para o próximo jogo", garantiu Jorginho.

Grupo A. Botafogo e Vasco só voltam a campo na próxima quarta-feira, quando se enfrentarão no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Mais tranquilos na tabela, os botafoguenses, que conquistaram o título da Taça Guanabara em cima do rival e já estão garantidos na final do Campeonato Carioca, não poderão contar com o meia Clarence Seedorf, que está suspenso.

No Vasco, Paulo Autuori tem uma missão mais difícil. Com apenas um ponto na Taça Rio, o time está oito pontos atrás do líder, o Volta Redonda, e precisa da vitória no clássico para manter as chances de classificação às semifinais.

O principal problema da equipe é o ataque: já são quatro jogos em branco. Em fase final de recuperação de contusão, Bernardo, artilheiro do time na temporada com sete gols, tem chance de jogar.