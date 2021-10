Flamengo vai em busca de três pontos 'obrigatórios' contra o Cuiabá no Maracanã

Quando o Flamengo entrar em campo, domingo, às 20h30, no Maracanã, para enfrentar o Cuiabá, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, já saberá o resultado de Atlético-GO e Atlético-MG. Independentemente do resultado em Goiânia, os comandados de Renato Gaúcho sabem que apenas uma vitória vai manter o time com possibilidades de conquista na competição nacional.

Para ir em bisca dos três valiosos pontos, o treinador poderá contar com o retorno de Isla, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa após servirem suas seleções, Diego e Gustavo Henrique recuperados de lesão, e Vitinho livre da suspensão cumprida diante do Juventude.

David Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta continuam fora. O zagueiro permanece em tratamento de lesão na coxa e faz fisioterapia, enquanto o atacante e o meia permanecem sem previsão de retorno aos gramados. Nesta sexta, João Gomes realizou exames e foi diagnosticado com o quadro de dengue. Ele segue afastado das atividades até a próxima segunda-feira.

Renato espera contar com todos os titulares para o duelo com o Atlético-MG, dia 30, também no Maracanã, quando o título do Brasileiro poderá ser definido.

CUIABÁ

Sem saber o que é perder há mais de quatro meses como visitante, o Cuiabá tem a difícil missão de enfrentar o Flamengo. Na sequência de 11 jogos de invencibilidade longe dos seus domínios, o time conseguiu apenas três vitórias, mas os empates estão ajudando a se aproximar do objetivo de permanecer na elite em 2022. Com 34 pontos, o time está no meio da tabela.

O Cuiabá vai precisar superar uma série de desfalques. O lateral-direito João Lucas e o meia Max estão fora por questões contratuais - estão emprestados pelo adversário. Já o meia Cabrera foi vetado pelo departamento médico com um incômodo na coxa direita.

Dos três desfalques, apenas Cabrera não é titular. Na lateral direita, Lucas Ramon é o provável substituto. Para o lugar de Max, o técnico Jorginho tem Felipe Marques e Jonathan Cafú, que retorna de suspensão. Existe ainda a possibilidade de Elton, autor do gol da vitória sobre o Sport, por 1 a 0, entrar na vaga de Jenison.

"Não tem como jogar de peito aberto contra Flamengo e Atlético-MG. São equipes de muita qualidade. Mas nós temos nossa capacidade para conseguir um resultado positivo. Vai exigir muito de nós, muita concentração e muita dedicação na marcação. É fundamental ser efetivo quando tiver oportunidades", alertou o volante Auremir.