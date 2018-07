Flamengo vai encarar pressão em Assunção Um ambiente hostil espera o Flamengo hoje, em Assunção. Se derrotar o Olímpia, a partir das 22h, o Rubro-Negro chega ao primeiro lugar do Grupo 2. A tarefa é difícil porque motivação e confiança não faltam ao adversário. Além disso, a torcida deve estar inflamada após uma polêmica envolvendo os técnicos. O jornal La Nación atribuiu a Joel Santana declarações de que o tropeço do time no primeiro jogo com o Olímpia se deu por sorte dos paraguaios. Há duas semanas, no Rio, o Flamengo vencia por 3 a 0 e permitiu o empate. Em resposta, o uruguaio Gerardo Pelusso falou sobre Joel. "Para mim, ele não existe."