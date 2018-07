Flamengo vai mandar jogo contra o Atlético-MG no Mané Garrincha

Será o terceiro jogo do Flamengo no Mané Garrincha neste Brasileirão. O time carioca vem mandando suas partidas longe do Rio de Janeiro por não poder contar com o Maracanã, já reservado para os Jogos Olímpicos. Nas últimas rodadas, a equipe rubro-negra jogou na Arena das Dunas, em Natal, e em Cariacica (ES).

As outras partidas que sofreram mudanças são Santa Cruz x Internacional, no Arruda, em Recife, e Vitória x Fluminense, no Barradão, em Salvador. Os dois jogos trocaram de horário e foram mantidos no dia 10 de julho (domingo).

O primeiro duelo estava marcado para as 19h30. Passou para as 16 horas. No caso de Vitória x Fluminense, o confronto passou das 16h para as 19h30. "Os jogos foram alterados visando melhor distribuição de partidas entre os horários, em concordância com a emissora detentora dos diretos de transmissão", justificou a CBF.