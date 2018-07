Flamengo vence e respira. Guarani se aproxima da Série B

No primeiro tempo, o Flamengo já vencia por 2 a 1. Renato Abreu fez o primeiro gol, de falta, no ângulo direito. Baiano, cobrando falta sem ângulo, empatou. E Diego Maurício fez o gol da vitória do time carioca.

No Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio assumiu a quarta colocação, com 57 pontos, ao bater por 3 a 1 o Atlético-PR, adversário direto por uma eventual vaga para a Taça Libertadores da América. O time gaúcho passou na frente do Botafogo (56), que hoje recebe o Internacional. O Atlético-PR ficou com 56. Na etapa inicial, o gremista Neuton abriu a contagem, mas cometeu o pênalti que proporcionou o empate, com Paulo Bayer. Na segunda etapa, Douglas (pênalti) e Diego marcaram os gols da vitória.

No Prudentão, cumprindo tabela, o Grêmio Prudente, já rebaixado, empatou com o Ceará por 1 a 1. O time da casa saiu na frente com Rhayner, na etapa inicial. No final, de pênalti, Geraldo empatou. Pouco antes, o goleiro Michel Alves, do Ceará, defendeu pênalti cobrado por William.