Flamengo volta a empatar e se complica na Copa SP

Também pelo Grupo I, no jogo preliminar, o São Carlos venceu o Aquidauanense por 2 a 1. Assim, o time da casa é o líder da chave, com quatro pontos. O Flamengo e o União São João têm dois pontos, contra um dos sul-mato-grossenses.

Sob chuva forte e com o gramado pesado, o meia Adryan e o atacante Thomás, grandes esperanças do Flamengo, não conseguiram se destacar. Mesmo assim foi o time do Rio que abriu o placar, com 17 minutos do segundo tempo. Após confusão na área, o centroavante Yguinho chutou desequilibrado, mas conseguiu mandar longe do alcance do goleiro.

O União São João deixou tudo igual aos 35 minutos. Clayson recebeu passe nas costas dos zagueiros, saiu na cara do goleiro e tocou de esquerda para empatar.