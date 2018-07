Flamenguista Rafael Vaz celebra confrontos diretos: 'Todo mundo está esperando'

Chegou a rodada que todos os envolvidos na luta pelo título do Campeonato Brasileiro tanto esperavam. Foi o que destacou nesta quinta-feira o zagueiro flamenguista Rafael Vaz, em razão dos duelos entre os quatro primeiros colocados do torneio. O líder Palmeiras vai visitar o quarto colocado Santos, enquanto o terceiro Atlético Mineiro terá pela frente o segundo Flamengo. Para o defensor, é uma boa chance de o time carioca recuperar terreno na luta para voltar a ser campeão nacional.

"Sabemos que será uma grande partida. Todo mundo está esperando essa rodada, pois os quatro primeiros colocados irão se enfrentar nela. Estamos muito focados e concentrados em nosso trabalho. Não estamos olhando para trás, mas sim para a frente, pois ainda estamos lutando pelo título. Jogar em Belo Horizonte é muito complicado, temos consciência disso, mas vamos em busca desses três pontos", disse.

Ao empatar com o Corinthians no último domingo, o Flamengo viu o Palmeiras, que superou o Sport no mesmo dia, abrir vantagem de seis pontos na liderança do Brasileirão. A situação pressiona o time carioca a não tropeçar mais, pois faltam apenas seis rodadas para o fim do torneio, mas Rafael Vaz garante que o elenco saberá lidar com essa situação.

"Jogar no Flamengo é uma pressão diária e essa é só mais uma. Quando um jogador vem para cá, precisa aprender a conviver com isso. Ter cabeça no lugar, personalidade. Nesse momento, o Flamengo está focado nele, esquecendo os jogos dos adversários", comentou.

Mas Rafael Vaz reconheceu que o confronto com o Atlético-MG tem peso especial, ainda mais que uma derrota fará o Flamengo ser ultrapassado pelo próprio adversário na tabela de classificação e praticamente colocará fim ao sonho de o time ser campeão.

"Essa partida terá um gosto especial por se tratar de um confronto direto. Vamos procurar dar o nosso melhor daqui até o final e conquistar os pontos em disputa. Queremos continuar brigando pelo título", afirmou.