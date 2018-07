Flávia Delaroli adia aposentadoria para final de Mundial

A recordista sul-americana fez o sétimo melhor tempo das semifinais, com 24s55, e vai nadar a final na tarde de domingo (noite na Turquia). A mais rápida foi Aliaksandra Herasimenia, da Bielo-Rússia, com 24s13.

Flávia depois voltou à piscina para nadar a final do revezamento 4x100m livre, mas o time brasileiro não obteve bom resultado e terminou na sexta posição, com o tempo de 3min37s05. Cansada, Delaroli foi a mais lenta da equipe, que também teve Larissa Oliveira, Alessandra Marchioro e Tatiana Lima.

Também neste sábado, Fabíola Molina também conseguiu se classificar para nadar a final de sua especialidade, os 50m costas. A brasileira foi o oitavo tempo da semifinal: 27s01. Outra que tentava avançar à final, Etiene Medeiros foi apenas a décima mais rápida, marcando 27s13.

Nos 50m peito, o Brasil terá dois nadadores lutando pelo ouro. João Gomes Júnior foi o terceiro mais rápido da semifinal, com 26s50, atrás apenas do esloveno Damir Dugonjic e do francês Florent Manaudou, campeão olímpico dos 50m livre. Felipe Lima correu risco, mas avançou com o oitavo tempo (26s71), superando por um centésimo o norte-americano Mihail Alexandrov. Atual campeão mundial, Felipe França abriu mão de viajar à Turquia.

Guilherme Santos nadou a semifinal dos 100m livre, mas fez apenas o 15.º tempo: 48s03, ficando longe da final. Daynara de Paula também não avançou nos 100m borboleta, com 57s87, décima mais rápida das semifinais.