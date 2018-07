Flávio Canto se machuca e só volta ao judô em janeiro O meio-médio Flávio Canto, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, sofreu um trauma no joelho direito e agora tem retorno aos tatames previsto para a primeira semana de janeiro. Com isso, o judoca da categoria 81kg desfalcará a seleção brasileira de judô no Grand Slam de Tóquio, que será realizado de sábado até segunda-feira.