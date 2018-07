Flávio Canto treina ex-companheiros na seleção de judô

SÃO PAULO - Flávio Canto está de volta à seleção masculina de judô. Pouco mais de um mês depois de anunciar sua aposentadoria como judoca, o ex-lutador agora é o técnico de judô de solo (ne waza) da equipe. Nesta semana ele está trabalhando diretamente com os atletas das quatro categorias de peso mais altas: 81kg, 90kg, 100kg e +100kg.

"O objetivo é dissecar o movimento em várias etapas e aprender a dominar o adversário numa posição fixa que te leve ao sucesso na luta", conta Flávio, considerado um dos melhores do mundo no chão e faixa preta também em jiu-jítsu.

"A seleção é formada por judocas do mais alto nível e o Flávio vem para fazer pequenos ajustes, respeitando a peculiaridade de cada atleta", explica o técnico da seleção, Luiz Shinohara.

Atleta da seleção até pouco tempo, Canto quer passar tudo que sabe aos seus antigos colegas. "O fato de nos conhecermos a tantos anos facilita muito. Trabalhar com um grupo tão top é gratificante e, fazer a diferença, é um desafio. Meu sonho é ver o Brasil reconhecido como a melhor escola do mundo no judô de solo", afirma.