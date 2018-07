Flávio Cardoso segue líder na Volta Ciclística de SP

Na prova contra o relógio, a vitória foi do brasileiro Magno Nazaret, que completou o percurso fechado de 14 quilômetros em 18min53. Depois, no trajeto entre Rio Claro e Indaiatuba, disputado na tarde desta terça-feira, a primeira colocação ficou com o argentino Alejandro Borrajo, com o tempo de 2h50min19. Nas duas disputas, Flávio Cardoso conseguiu ficar no pelotão de frente e manteve a liderança na classificação geral.

Nesta quarta-feira, acontece a quinta etapa da Volta Ciclística de São Paulo, competição que só acaba no domingo. Dessa vez, porém, os participantes da prova terão um desafio mais ameno, depois da jornada dupla que enfrentaram nesta terça. O percurso do dia será de apenas 65 quilômetros, entre as cidades de Indaiatuba e Sorocaba.