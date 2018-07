Flávio Cardoso segue líder na Volta Ciclística de SP

"Nossa tática é ficar com a camisa (do líder) até o final. Precisamos administrar essa boa fase", disse Flávio Cardoso, que terminou a quinta etapa em 19º lugar. Assim, ele tem 29 segundos de vantagem sobre o segundo colocado na Volta Ciclística, o também brasileiro Magno Nazaret, que é seu companheiro de equipe.

A vitória nesta quarta-feira foi do argentino Francisco Chamorro, que completou o percurso entre Indaiatuba e Sorocaba com o tempo de 1h19min47. O pódio, inclusive, foi dominado por estrangeiros na quinta etapa, com o também argentino Anibal Borrajo em segundo lugar e o uruguaio Hector Figueiras em terceiro.

A sexta etapa da Volta Ciclística acontece nesta quinta-feira, com um total de 140,7 quilômetros entre as cidades de Sorocaba e Atibaia. A disputa da prova vai até domingo, com chegada em São Paulo.