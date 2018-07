Flávio Cardoso segue líder na Volta Ciclística de SP

A vitória na sétima etapa foi do argentino Edgardo Simon, que completou o percurso desta sexta-feira em 4h14min24. Com esse resultado, ele segue em terceiro lugar na classificação geral da prova, atrás também do brasileiro Mano Nazaret, que, por sua vez, está com 14 segundos de desvantagem para o líder Flávio Cardoso.

Neste sábado, acontece a oitava e penúltima etapa da Volta Ciclística, quando os ciclistas irão percorrer um trajeto de 62 quilômetros entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão. Depois, no domingo, a disputa chega ao fim na cidade de São Paulo.