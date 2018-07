Flávio Cipriano perde disputa pelo bronze no ciclismo de pista

Mais cedo, ele havia perdido a semifinal para Nisaje Phillip, de Trinidad & Tobago, atleta que está à frente dele no ranking mundial - 32.º contra 37.º lugar. Hugo Barrette (Canadá) ganhou o ouro, com Phillip em segundo. Cipriano, de 25 anos, volta a competir no domingo, no keirin, prova na qual disputa vaga nos Jogos Olímpicos, com chances reais de classificação.

Na prova de perseguição por equipes, o time formado por Cristian Egídio, Endrigo Rosa, Thiago Nardin e Gideoni Monteiro venceu a bateria de quartas de final contra o México, mas não avançou à disputa por medalhas. Isso porque, apesar de a disputa ser equipe contra equipe, a classificação é definida por tempo. O Brasil fez o quinto melhor tempo, atrás apenas 0s6 do Canadá, que vai brigar pelo bronze.

Cristian Egídio, Endrigo Rosa e Thiago Nardin ainda participam das provas do ciclismo de estrada, nas quais são especialistas. Já Gideoni, que migrou da estrada para a pista, encerra sua participação no Pan tendo conquistado o bronze no Omnium, na sexta-feira à noite. As medalhas dele e da equipe masculina de velocidade encerraram um jejum de 20 anos sem pódio do Brasil em Jogos Pan-Americanos.

MAIS BRASIL - Alice Leite participou da prova feminina de velocidade, mas ficou longe da disputa pelo pódio. Fez o 12.º melhor tempo da fase de classificação e, nas oitavas de final, teve que confrontar a canadense Monique Sullivan, finalista olímpica. Derrotada na melhor de três, foi para repescagem. Ali, acabou eliminada pela colombiana Diana Orrego. Terminou no 12.º lugar.

O Omnium feminino começou a ser disputado neste sábado e segue até domingo. Wellyda Rodrigues é apenas a nona.ª colocada entre 12 ciclistas após a realização de três provas: stracht, perseguição e eliminação. Tem 68 pontos, contra 102 da terceira colocada. Na prática, não tem mais chances de medalha.

O ciclismo de pista é a única modalidade na qual o Brasil não tem a menor possibilidade de receber convite para os Jogos Olímpicos. O País tem chances reais de classificação com Gideoni (no Omnium) e Cipriano (keirin). Por enquanto, ambos estão fora da zona de classificação, por pouco.