Flávio Cipriano perde na semifinal e vai disputar o bronze no ciclismo de pista

O brasileiro, de 25 anos, perdeu por 2 a 0 a melhor de três contra Nisaje Phillip, de Trinidad & Tobago, atleta que está à frente dele no ranking mundial - 32.º contra 37.º lugar. Na decisão do bronze, Cipriano vai enfrentar o venezuelano Hersony Canelon, o sexto do mundo.

Flávio, Kacio e Hugo Osteti já faturaram o bronze para o Brasil, na última quarta-feira, na prova de velocidade por equipes. Já Gideoni Monteiro levou o País ao bronze no Omnium, a prova combinada do ciclismo de pista, que envolve seis disputas distintas e premia o ciclista mais completo.

O Omnium feminino começou a ser disputado neste sábado e segue até domingo. Wellyda Rodrigues é apenas a 10.ª colocada entre 12 ciclistas após a realização de duas provas: stracht e perseguição. Tem 44 pontos, contra 70 da terceira colocada.

Já na prova de velocidade feminina, Alice Melo foi apenas a 12.ª colocada da fase de classificação e teve que enfrentar a canadense Monique Sullivan, finalista olímpica, já nas quartas de final. Derrotada, passou à repescagem, onde também não conseguiu avançar. Acabou eliminada no 12.º lugar entre 13 ciclistas.