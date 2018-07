Florianópolis vê pilotos da F-1 em desafio de kart A ausência do alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1 e amigo de Felipe Massa, não reduziu o interesse do público para um evento automobilístico anual em Santa Catarina. As arquibancadas do kartódromo no Arena Sapiens, em Florianópolis, hoje e amanhã, deverão ter as 20 mil pessoas esperadas pelos organizadores da disputa.