Floyd Mayweather confirma luta contra Marcos Maidana em 3 de maio

LAS VEGAS - Principal nome do boxe mundial na atualidade, o norte-americano Floyd Mayweather confirmou oficialmente sua próxima luta: será contra o pugilista argentino Marcos Maidana, no dia 3 de maio, em local ainda indefinido - deve ser em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde ele fez seus últimos oito combates.

Esta será a terceira luta de Mayweather sob o controle do contrato de US$ 250 milhões que assinou com o canal de tevê Showtime em fevereiro do ano passado, que prevê a realização de seis combates. O norte-americano Robert Guerrero e o mexicano Saul Canelo Alvarez foram os rivais derrotados até agora, ambos por pontos.

Ainda invicto na carreira, Mayweather soma 45 vitórias, com 26 nocautes. Enquanto isso, Maidana acumula 35 vitórias (31 nocautes) e três derrotas. A última apresentação do pugilista argentino foi no último dia 14 de dezembro, quando ele venceu por pontos o norte-americano Adrien Broner, que é amigo de Mayweather.

"A última apresentação de Marcos Maidana me chamou muito a atenção", disse o campeão mundial. "Ele é um lutador extremamente habilidoso que traz o perigo do nocaute para o ringue. Acho que será uma grande luta para mim e um desafio para ele tentar fazer o que os outros 45 não conseguiram: me vencer."

Maidana demonstrou sua felicidade com a chance de enfrentar Mayweather e fazer história no boxe mundial. "Estou extremamente feliz de ter a chance de mostrar que sou o melhor meio-médio do mundo. Não me importo dele estar invicto e ser o campeão. Trarei o poder latino para o ringue em 3 de maio", avisou.