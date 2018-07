Floyd Mayweather Jr. derrota Maidana e mantém invencibilidade

Floyd Mayweather Jr. segue invicto no boxe. Na noite de sábado, em Las Vegas, o lutador norte-americano derrotou o argentino Marcos Maidana por decisão unânime dos árbitros e manteve os cinturões dos meio-médios da Associação Mundial de Boxe e do Conselho Mundial de Boxe, além do médio-ligeiro também do Conselho Mundial de Boxe.

Na luta, Mayweather controlou Maidana e se utilizou do seu talento para conquistar os pontos necessários para assegurar a vitória. Mas o público que acompanhou a luta vaiou em algumas situações os pugilistas por causa da falta de ação de ambos.

Em um dos poucos momentos em que a luta realmente esquentou, no oitavo round, o combate precisou ser interrompido quando Mayweather afirmou que Maidana havia mordido a sua mão. "Estávamos nos segurando no ringue e não me dei conta do que ele ia fazer. Então vi que me mordeu", disse Mayweather. "Depois do oitavo round, fiquei com os dedos adormecidos. Não podia usar a mão esquerda".

Maidana negou a acusação. "Como pode dizer que lhe mordi a luva se eu tinha um protetor bucal?", questionou. "Não sou um cachorro". Com uma carreira profissional de 18 anos, Mayweather segue invicto, agora com 47 vitórias, sendo a última numa luta em que seu adversário preferiu não reconhecer a derrota. "Eu o pressionei e tomei a iniciativa", reclamou o argentino. "Eu ganhei a luta".

O combate deste sábado foi bem diferente do de maio, quando Maidana aplicou bons golpes nos primeiros rounds em uma luta bastante equilibrada. Mayweather também venceu naquela oportunidade, mas o equilíbrio da disputa levou o norte-americano a conceder uma revanche ao argentino.

Isso dificilmente acontecerá outra vez, pois Maidana praticamente não acertou golpes em Mayweather. Dois juízes deram a vitória ao norte-americano por 116 a 111 e o outro a concedeu por 115 a 112. "Me senti mais refinado na primeira luta. Agora, tive menos ritmo", considerou Mayweather após a 47ª vitória da sua carreira.