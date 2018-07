Floyd Mayweather se livra de mais uma condenação

Há pouco mais de um ano, Mayweather discutiu com um garoto de 21 anos, funcionário de uma empresa de segurança, por conta do pagamento pelo estacionamento em um hotel de Las Vegas. Na ocasião, o boxeador tocou várias vezes no rosto do jovem com o dedo.

O boxeador de 34 anos não compareceu ao julgamento, tendo sido representado por sua advogada Karen Winckler, que aceitou o acordo proposto pela juíza Janiece Marshall: o pagamento de mil dólares ao jovem. Com isso, Mayweather se livrou de ficar ainda mais tempo preso.

Isso porque ele começa a cumprir, em 6 de janeiro, uma pena de 90 dias de prisão por ter agredido uma ex-namorada em frente às filhas deles, em setembro de 2010. A advogada de Mayweather afirmou que ainda recorreria da sentença, mas se negou ao falar sobre o assunto ao fim da audiência desta sexta.

Se Mayweather permanecer mesmo três meses atrás das grades, diminuem as chances de ele finalmente enfrentar o filipino Manny Pacquiao na luta mais aguardada dos últimos anos. O norte-americano tem um combate marcado para o dia 5 de maio, com adversário ainda indefinido.