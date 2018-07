Floyd Mayweather x Oscar de La Hoya - 5 de maio de 2007 - Las Vegas

LAS VEGAS - A carreira de Floyd Mayweather será prejudicada a partir de 6 de janeiro quando o boxeador norte-americano terá de cumprir pena de três meses por violência doméstica. Vamos relembrar um grande momento de um dos maiores pugilistas da atualidade.

Em maio de 2007, "Money" enfrentou o lendário Oscar De La Hoya. O cinturão dos médios ligeiros, versão Conselho Mundial de Boxe, estava em jogo. O duelo vendeu 2,45 milhões de assinaturas no sistema pay-per-view (recorde).

De La Hoya faturou US$ 52 milhões, enquanto Mayweather ficou com US$ 25 milhões. Após 12 assaltos equilibrados, a vitória ficou com Mayweather: 2 jurados a 1. Confira!