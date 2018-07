Flu conta com a volta de Deco, mas deve ficar sem Fred

Fred, convocado para a seleção, está com amigdalite e sinusite e é dúvida. Deco, por sua vez, volta ao time titular no lugar de Marquinho.

"Com o tempo que tivemos, testei algumas situações que posso utilizar durante o jogo ou até de início. Estou na dúvida. Com o Diogo temos um poder de marcação maior, com o Souza ganhamos em técnica na saída de bola. Vamos avaliar bem", disse o técnico interino Enderson Moreria.

O time terá novidades em breve, já que o técnico Abel Braga chega no início de junho para assumir o grupo. "Temos trocado informações, mas ainda é a equipe do Enderson Moreira", disse o interino.