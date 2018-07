Flu decide hoje se escala o 'quarteto de ouro'

Hoje é um dia crucial na preparação do Fluminense para a partida contra o São Paulo, domingo, na Arena Barueri. Será o dia em que o atacante Emerson terá prognóstico mais definido se poderá jogar ou não no fim de semana. A expectativa é grande nas Laranjeiras pelo retorno do jogador, o que tornaria possível a escalação do quarteto de ouro (completado por Deco, Fred e Conca) num momento decisivo, com três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e o time na vice-liderança com 62 pontos, um atrás do Corinthians.

"Todos nós estamos esperando isso (as quatro estrelas juntas). Eles têm o poder de definir uma partida", disse Gum, zagueiro que retorna à equipe após cumprir suspensão contra o Goiás.

No treino de ontem pela manhã, na sede do clube, Emerson retornou aos trabalhos de preparação física e, caso não volte a sentir dores no tornozelo, será liberado para o técnico Muricy Ramalho. A grande questão, porém, é se o treinador está mesmo disposto a escalar o quarteto.

O que Muricy deve estar pensando seriamente é em barrar Deco, o jogador mais caro do elenco. No empate com o goianos, o meia teve atuação ruim e foi substituído no intervalo. O mais provável é o treinador reforçar o meio de campo com a entrada de Diguinho para formar trio de volantes com Valencia e Fernando Bob. No ataque, porém, a presença de Emerson seria um alento.