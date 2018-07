Flu é tetra, Palmeiras beija a lona

O Fluminense conquistou ontem, com três rodadas de antecedência, o quarto título brasileiro de sua história. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, em Presidente Prudente, e o empate por 1 a 1 do Atlético-MG com o Vasco, no Rio, os cariocas não podem mais ser alcançados.

O Alviverde, por sua vez, terminou o domingo com a sensação de que a fuga do rebaixamento, apesar de possível, é apenas um sonho. O time continua sete pontos atrás do Bahia, 16.º colocado, e precisa de uma combinação de resultados altamente improvável nas três últimas rodadas para não cair: vencer seus jogos e torcer para que Bahia e Portuguesa (15.ª colocada) não somem mais do que dois pontos cada. Além disso, o Palmeiras precisa torcer para que o Sport não vença seus três jogos.

São enormes as chances de o Alviverde cair na próxima rodada. Isso acontecerá se a equipe perder para o Flamengo, mas poderá ocorrer até mesmo em caso de vitória - se Bahia e Lusa vencerem seus jogos, um triunfo palmeirense em Volta Redonda será inútil.

O Brasileiro já tem seu segundo rebaixado (o primeiro foi o Atlético-GO). Com o empate em casa por 1 a 1 com o Sport, o Figueirense foi condenado a disputar a Série B em 2013.