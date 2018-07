Flu e Vasco decidem quem manda no Rio

Vencer o turno significa garantir vaga antecipada na final do Estadual. E como os dois clubes estão na disputa da Taça Libertadores, seria importante privilegiar a competição continental.

A vitória no clássico permitiria ainda aos treinadores Abel Braga, do Flu, e Cristóvão Borges, do Vasco, poupar atletas e testar outros no segundo turno do Estadual.

O Vasco chega com mais confiança para a decisão, já que venceu todos os seus jogos no torneio. O Flu precisou de uma vitória do rival para chegar às semifinais, após caminhada irregular na fase de classificação. Mas agora tanto Abel quanto Cristovão apostam em equilíbrio.

"O Vasco está invicto e é o melhor time do Rio. Mas esses dados não garantem a vitória para eles. Não há favorito", opinou Abelão.

O atacante tricolor Wellington Nem sofre com dores no tornozelo direito e corre risco de não jogar, assim como o volante Edinho. As prováveis alterações são Rafael Sóbis, no ataque, e Jean, na cabeça de área.

Já o técnico vascaíno só se preocupa em viver sua primeira final desde que assumiu o comando técnico da equipe, após o acidente vascular cerebral (AVC) sofrido por Ricardo Gomes, em 2011. "Mesmo sendo a decisão de um turno, é bom ter no currículo", comentou.

Um duelo interessante será entre os dois camisas 9. Pelo lado tricolor, Fred, que não vive bom momento, só marcou dois gols no ano. Já o 9 vascaíno Alecsandro anotou nove.

É a segunda vez que Flu e Vasco se enfrentam em final de Taça Guanabara. Em 1994, vitória vascaína por 4 a 1. O Vasco soma 11 títulos da Taça, contra oito do Fluminense.