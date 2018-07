Flu empata com Bota e deixa liderança escapar [ ]O Fluminense teve na noite de ontem mais uma nova chance de reassumir a liderança do Brasileiro, aproveitando o tropeço mais cedo do Cruzeiro frente ao Grêmio, Porém, mais uma vez a equipe treinada por Muricy Ramalho deixou a oportunidade escapar ao só empatar por 0 a 0 com o Botafogo, no Engenhão.