Flu fecha com lateral; Fla se reúne por 2012 Um dia após perder Mariano, para o Bordeaux, da França, o Fluminense anunciou ontem a contratação do lateral-direito Bruno, destaque do Figueirense. "A chegada do Bruno representa uma reposição imediata e com qualidade", disse o vice-presidente de Futebol do Flu, Sandro Lima. E, na primeira reunião da diretoria do Flamengo para traçar os planos do futebol para 2012, o técnico Vanderlei Luxemburgo teve papel importante e falou sobre a necessidade de reforços. Ele ouviu da presidente Patricia Amorim que a tendência é pela permanência de Ronaldinho Gaúcho.