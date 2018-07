Flu joga hoje à espera de Muricy. Vasco avança

/ RIO

O descanso de Muricy Ramalho está prestes a acabar. Demitido do Palmeiras em fevereiro, o treinador vai anunciar em breve o time que vai dirigir no Campeonato Brasileiro de 2010. Ao que tudo indica, seu novo desafio será comandar o Fluminense, que enfrenta a Portuguesa hoje à noite (às 21 horas), no Maracanã, pela Copa do Brasil ? o time tricolor joga pelo empate para chegar às quartas de final, pois venceu em São Paulo por 1 a 0.

Em entrevista ao programa Arena SporTV, Muricy deixou claro que o acordo com o Fluminense está próximo. Em alguns momentos, falou como se fosse o novo treinador do clube. Elogiou o time, a quem chamou de guerreiro pela reação no Brasileiro do ano passado, quando escapou do rebaixamento depois de arrancada incrível e inesperada, e confirmou que a proposta do Tricolor é a melhor que tem financeiramente.

Vasco e Dodô. Principal contratação do Vasco para a temporada, Dodô está em baixa em São Januário, embora seja o artilheiro do time em 2010, com 11 gols. Amargando a reserva, o atacante de 35 anos pode deixar o clube em breve. O jogador foi sondado pelo Ceará para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, que começa em maio, mas recusou a proposta cearense. Duas equipes dos Emirados Árabes também estão interessadas no atacante. Ontem, Dodô entrou aos 22 do 2.º tempo no lugar de Philippe Coutinho e deu o passe para o gol da vitória sobre o Corinthians-PR, marcado por Carlos Alberto. No dia em que São Januário completou 83 anos, o Vasco sofreu, mas venceu por 2 a 1 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

Atlético-MG e Grêmio passam. A equipe dirigida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo não tomou conhecimento da Ilha do Retiro e eliminou o Sport sem dificuldades. Os mineiros fizeram 2 a 0 e confirmaram a vaga, já que haviam vencido no Mineirão por 1 a 0. O Grêmio perdeu para o Avaí por 3 a 2, em Florianópolis, mas avançou. O Vitória empatou com o Goiás, em Goiânia, por 2 a 2 e segue na competição.