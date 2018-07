Flu não dá trégua à concorrência

O lateral-direito Bruno abriu o marcador aos 11 da etapa final com um golaço. Deu um chapéu de cabeça, depois aplicou uma meia-lua em outro marcador e bateu forte, entre as pernas do goleiro Marcelo Lomba.

O gol esfriou os ânimos dos baianos, que até então dominavam e passaram a errar passes. Para piorar, um corte errado da defesa caiu nos pés de Rafael Sóbis, que definiu aos 28.

Foi a quarta vitória seguida do Fluminense, que não terá Deco, suspenso, diante da Ponte Preta, domingo, em São Januário.

Cruzeiro e Ponte Preta deram uma respirada na luta contra o rebaixamento. Os mineiros fizeram 2 a 0 na Portuguesa, gols de Montillo e Souza, e os campineiros viraram para cima do Náutico: 2 a 1. O Figueirense, ainda bastante ameaçado, superou o Atlético-GO por 3 a 1.