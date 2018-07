Flu, raça, heroísmo e a vaga. No fim, guerra Com valentia e muito poder de superação, o Fluminense foi brilhante e arrancou a classificação para a segunda fase da Libertadores. Venceu o Argentinos Juniors por 4 a 2 ontem à noite, na casa do adversário, em Buenos Aires, e foi beneficiado pelo empate sem gols entre Nacional e América do México. Fred foi o nome do jogo e fez dois gols, incluindo o salvador, aos 44 minutos do segundo tempo.