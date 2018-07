Flu recebe o Grêmio para disparar e afundar o rival

O meia Deco e o zagueiro Gum, que fizeram sua estreia no ano no fim de semana, devem voltar à equipe, mas o técnico Abel Braga foi cauteloso quanto à escalação do jogador luso-brasileiro. "Foi apenas um jogo (de Deco) desde o ano passado. A derrota do Grêmio na estreia deixou o jogo ainda mais complicado. Vamos ver isso com calma."

Apesar da derrota inicial, o meia Zé Roberto afirma que o jogo não é de vida ou morte, mas admite a necessidade de pontuar para evitar que o próprio Flu dispare. "É a hora de buscar os primeiros pontos."

O goleiro Dida e o zagueiro Werley, que não estrearam por lesão e suspensão, estão escalados. O técnico Vanderlei Luxemburgo mantém uma dúvida entre os volantes Fernando e Adriano.