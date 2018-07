Flu só pensa em soltar a voz de campeão O Fluminense precisa de quatro pontos para ser campeão sem depender dos resultados de Atlético-MG e Grêmio, segundo e terceiro colocados. Uma vitória sobre o desesperado Palmeiras, coloca o Tricolor em posição de conquistar a taça diante de sua torcida no dia 18, contra o Cruzeiro, no Engenhão. Mas pergunte ao técnico Abel Braga e aos jogadores se eles estão relaxados, na expectativa por fazer a festa no Rio. Ninguém quer dar sopa para o azar. O objetivo é conquistar o segundo título nacional em três anos o quanto antes.