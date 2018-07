Flu só volta a usar titulares contra o Boca, na Argentina

RIO - Os titulares do Fluminense ganharam folga ontem, um dia após a conquista da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga já definiu que, para priorizar a disputa da Taça Libertadores, pretende escalar os reservas no primeiro jogo pela Taça Rio, na quarta-feira, contra o Resende. Ontem, os atletas que devem ser relacionados para o confronto treinaram nas Laranjeiras.

Dois jogadores que começaram a temporada na equipe principal devem voltar ao time: o meia Wagner e o atacante Rafael Sóbis, substituídos, nas últimas rodadas, por Thiago Neves, que completou ontem 27 anos, e Wellington Nem. O jovem atacante, de 20 anos, que fez boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2011, emprestado ao Figueirense, viveu ontem dia de estrela ao conhecer o Cristo Redentor.

Pelo twitter, um dos principais responsáveis pela vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, o meia Deco dedicou o título à torcida. "Valeu pelo apoio durante todo o campeonato e pela festa que fizeram no Engenhão. O título é de vocês!", disse o jogador.

Os titulares do Tricolor devem ser poupados também na segunda rodada da Taça Rio, contra o Nova Iguaçu, no sábado. Na semana que vem, o Fluminense entra em campo pela fase de grupos da Libertadores, contra o Boca Juniors, em Buenos Aires.