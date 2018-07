Flu vai a Caracas, sem Felipe e com Thiago Neves O Fluminense enfrenta amanhã o Caracas, na Venezuela, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo 8 da Taça Libertadores. O técnico Abel Braga não poderá contar com Felipe (fora de forma), Gum e Deco (machucados), mas terá a opção de escalar Thiago Neves, recuperado de lesão. Ele deve formar o trio de ataque com Fred e Wellington Nem. O torneio sul-americano começa hoje com três partidas. No Grupo 1 jogam Nacional (URU) x Barcelona (EQU); no Grupo 4: Emelec (EQU) x Velez Sarsfield (ARG); e pelo Grupo 7: Universidad de Chile (CHI) x Deportivo Lara (VEN).