Fluminense a um passo da glória

A impecável campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro pode ter seu desfecho na tarde de hoje, quando a equipe carioca vai enfrentar o Palmeiras na cidade de Presidente Prudente, às 17h. Basta ao clube tricolor do Rio vencer no Interior paulista e torcer por um empate ou uma derrota do Atlético-MG diante do Vasco, em São Januário, para comemorar seu quarto título brasileiro (incluindo o Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970, que a CBF equiparou em 2010 ao Brasileirão).

A situação do Flu é tão confortável que a equipe pode festejar o título hoje mesmo que empate com o Palmeiras. Para isso, será necessário que o Atlético seja derrotado no jogo no Rio.

A equipe comandada por Abel Braga não terá hoje o meia Deco, vítima de sua enésima lesão muscular desde que chegou às Laranjeiras. Assim mesmo, armas não faltam ao treinador, que conta com o faro de gol de Fred e a velocidade incendiária de Wellington Nem, jogador que tem levado pânico às defesas adversárias. E há ainda a segurança de Diego Cavalieri, melhor goleiro do campeonato, a eficiência do subestimado volante Jean e o talento do meia Thiago Neves - jogador que por vezes irrita a torcida tricolor, mas está em alta com Mano Menezes, comandante da seleção brasileira.

Mais do que uma equipe espetacular, o Fluminense é um grande competidor, do tipo que sabe sofrer e não costuma perdoar as falhas dos adversários. E, além de tudo isso, do outro lado do campo estará um time desesperado pela gigantesca ameaça de rebaixamento para a Série B. Como se vê, a faca e o queijo estão nas mãos do Tricolor do Rio.

n Vaga na Libertadores n Sul-Americana Rebaixamento

*Já classificado para a Libertadores