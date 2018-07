Fluminense abre a Copa Libertadores com favoritismo, no Rio

RIO - A Copa Libertadores começa para valer nesta quarta-feira com o atual campeão brasileiro em ação e uma surpreendente ausência: o Corinthians, eliminado na fase preliminar da competição. A noite de futebol reserva uma grande atração: o Fluminense enfrenta o Argentinos Juniors, às 22 horas, no Engenhão.

No dia 15, o Santos mede força com o Deportivo Táchira (VEN), em San Cristóbal. Internacional, Grêmio e Cruzeiro também fazem a primeira partida pela Libertadores na semana que vem. Na quarta, o Internacional, atual vencedor do torneio, vai visitar o Emelec, em Guayaquil. Na mesma data, o Cruzeiro encara o Estudiantes (ARG), em Sete Lagoas. Já no dia 17, o Grêmio duela com o Oriente Petrolero (BOL), em Porto Alegre.

O grupo do Fluminense é o mais duro, com Argentinos Juniors, América do México e Nacional do Uruguai. O do Cruzeiro também é complicado, com Tolima, Estudiantes e Guaraní (PAR). Todos os clubes brasileiros são favoritos para avançar às oitavas de final - classificam-se os dois melhores colocados de cada uma das oito chaves. O torneio vai até 22 de junho, com 38 equipes de 11 países.

O técnico Muricy Ramalho nunca conquistou o título da Libertadores. O Fluminense também não. A partir desta quarta, clube e treinador vão tentar modificar essa história. O caminho para erguer o tão cobiçado troféu é longo, duro, imprevisível e começa com um desafio indigesto.

Sem o atacante Fred, suspenso, o atual campeão brasileiro estreia contra um adversário que não se intimida fora de casa, marca forte e sabe controlar o jogo. Foi assim que Muricy definiu o Argentinos Juniors e previu uma partida duríssima.

"A Libertadores é importante para o clube e a torcida, mas todas as competições que disputo são importantes. Temos de entrar para conquistar qualquer campeonato", declarou o exigente treinador, confiante numa boa exibição de sua equipe. "A torcida tem de nos ajudar lotando o Engenhão."