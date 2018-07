Fluminense agora se preocupa em controlar a ansiedade

Às vésperas de uma partida que poderá praticamente selar o título brasileiro de 2012, o Fluminense tenta conter a ansiedade de seus jogadores. A sete rodadas do fim do campeonato, o Tricolor tem nove pontos de vantagem sobre o vice-líder, Atlético-MG. No domingo, em confronto direto, em Belo Horizonte, o time carioca pode manter a vantagem ou ampliá-la para 12 pontos.

"Não tem como esconder a ansiedade'', admitiu o zagueiro Digão, campeão brasileiro com o Flu em 2010 e que espera poder erguer de novo a taça este ano. "Estamos com o grito de campeão engasgado, mas sabemos que faltam sete batalhas. Temos de estar focados.''

Digão reconheceu ter "secado'' o Atlético-MG no jogo contra o Santos que, assim como Fluminense x Grêmio, terminou empatado por 2 a 2. "Temos um poder de reação muito grande. O grupo, mesmo levando gol, não se abate'', disse Digão, referindo-se ao fato de o time ter começado atrás, mas conseguido virar sobre a equipe gaúcha - o Flu acabou cedendo o empate aos 40 minutos do segundo tempo. "Infelizmente no final tomamos um gol bobo, mas isso acontece, e vamos buscar (a vitória) na próxima partida.''

O elenco se reapresentou ontem. Os titulares trabalharam na academia e, os reservas, no campo. O volante Jean recebeu o terceiro cartão amarelo anteontem e não enfrenta o Atlético-MG. Em compensação, o atacante Wellington Nem poderá voltar ao time.