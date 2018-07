Fluminense bate América e garante classificação para Taça Guanabara

A equipe das Laranjeiras fez uma boa partida e deve ter deixado animado o novo técnico Levir Culpi, que estava nas tribunas em Los Larios. Diferentemente de outras exibições, o clube mostrou disposição e chegou bem pelas laterais. Sem o capitão Fred, Diego Souza fez boa atuação, assim como Cícero e Scarpa. O América havia prometido uma decisão de campeonato e não fugiu à sua palavra. Apesar de não dominar a partida, jogou bem posicionado e, comandado pelo uruguaio Matías Sosa, levou perigo ao gol de Diego Cavalieri.

Ambos os clubes voltam a campo nesta próxima semana. O Fluminense enfrenta o Criciúma na quarta-feira, às 21h30, provavelmente no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (o local ainda será definido). O América jogará pela Taça Rio.

O JOGO - Desde o início, as equipes protagonizaram uma disputa acirrada. O América começou atacando. Logo aos 2 minutos, Muniz arriscou chute, a bola bateu na zaga e foi para fora. Na sequência, Leandro Aguiar chutou rasteiro para defesa de Diego Cavalieri. O tricolor respondeu aos sete minutos, em chute de Cícero na entrada da área, que desviou em Diego Souza, e passou perto da trave esquerda de Felipe.

Aos 22, Matías Sosa ficou livre e, na entrada da área, chutou firme. Diego Cavalieri fez uma excelente defesa e impediu o América de abrir o placar. Aos 27, foi a vez do goleiro Felipe fazer milagre. Diego Souza recebeu cruzamento e cabeceou no travessão. Na sequência, a bola voltou para o camisa dez, que mandou de cabeça novamente, e o goleiro adversário voou na bola para impedir o primeiro do time tricolor.

O jogo foi muito disputado e antes dos 30 minutos do primeiro tempo o árbitro João Arruda já havia aplicado quatro cartões amarelos, número que cresceu para oito no apito final. O Fluminense cresceu e chegou com perigo diversas vezes, esbarrando na ótima atuação do goleiro Felipe. Ambas as equipes fizeram uma boa partida na primeira etapa. Para o time das Laranjeiras, ficou um gosto amargo de não ter ido ao vestiário em vantagem no placar.

Na volta do intervalo, ambos fizeram alterações. No tricolor, Pierre e Giovanni deram lugar a Magno Alves e Jonathan, respectivamente. Com a mudança, a estratégia ficou mais ofensiva. No América, Renato substituiu Darlan, que estava com cartão amarelo.

O jogo começava a tomar forma na segunda etapa até que, aos oito minutos, PH acertou um excelente chute da intermediária e acertou a trave de Diego Cavalieri. O goleiro ainda conseguiu resvalar com a ponta dos dedos e evitar o gol. Do outro lado, as mudanças de Marcão no intervalo foram novamente bem sucedidas. Aos 19 minutos, o veterano Magno Alves recebeu bom lançamento de Diego Souza na linha de fundo. O atacante aplicou belo drible sobre Fábio Braz, invadiu a área e chutou e mandou para as redes.

Em vantagem, o time tricolor não se arriscou e apenas administrou o resultado, trocando passes e esperando uma brecha para contra-atacar. O América não teve fôlego para subir a marcação e não conseguiu levar perigo.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 0 AMÉRICA

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Giovanni (Jonathan); Pierre (Magno Alves), Edson, Cícero, Gustavo Scarpa, Marcos Junior (Osvaldo); e Diego Souza. Técnico: Marcão

AMÉRICA - Felipe Eduardo; Erick (Wander), Fábio Braz, Marcão, Marlon; Muniz, PH, Darlan (Renato), Matías Sosa (Ramon); Leandro Aguiar e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Ricardo Cruz.

GOLS - Magno Alves, aos 19 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Pierre, Edson, Diego Cavalieri , Jonathan (Fluminense); Ramon, Darlan, Gabriel Vasconcelos (América)

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA - não disponível.

PÚBLICO - não disponível

LOCAL - Estádio de Los Larios, em Xerém, no Rio de Janeiro (RJ).