Fluminense cede empate para o Grêmio, mas comemora

Quem critica o campeonato por pontos corridos, por lhe faltar a emoção de uma finalíssima, pôde constatar ontem, no confronto entre Fluminense e Grêmio, no Engenhão, que esse formato apresenta várias partidas com o clima de uma decisão. Os tricolores carioca e gaúcho fizeram um desses duelos imprevisíveis, recheados de adrenalina e nuances que costumam caracterizar as finais. O resultado de 2 a 2 refletiu um equilíbrio que existiu mesmo após a expulsão do atacante gremista Marcelo Moreno, aos 20 minutos do segundo tempo.

Naquela altura, os gremistas perdiam de virada por 2 a 1 e estavam dando adeus à disputa pelo título. Entrou Moreno com a missão de buscar a reação, mas certamente bateu algum recorde mundial, ao ser excluído 43 segundos após pisar no gramado por agredir Rafael Sóbis.

Sóbis foi o responsável pelo segundo gol do Fluminense; o outro foi anotado pelo zagueiro Digão, numa demonstração da força deste elenco do Tricolor das Laranjeiras, quando dois reservas mantêm o nível dos titulares ausentes por lesões e suspensões. Elano, em cobrança de falta, e Zé Roberto fizeram para os visitantes.

Com 69 pontos e incríveis 74% de aproveitamento no campeonato, a equipe de Abel Braga ainda faz campanha recorde e caminha para ser o campeão dos pontos corridos com 20 equipes com maior quantidade de pontos conquistados.

O Fluminense é o melhor time da competição, comprovado mais uma vez contra a forte equipe gremista, que lutou até o fim em busca de um empate que lhe mantivesse com conforto na zona de classificação para a Libertadores. Com 58 pontos, o Tricolor gaúcho está a 11 pontos do líder da competição, com 21 por disputar. "Nossa principal meta é a Libertadores. Sabemos que esse empate é mais um passo do Fluminense para o título", comentou o meia Zé Roberto. "Foi uma partida muito equilibrada. Gostaríamos de ter vencido", disse Sóbis.

Gols não saíram em um movimentado e vibrante primeiro tempo, no qual os visitantes tiveram as chances mais claras. No segundo, Elano fez 1 a 0 para o Grêmio. Thiago Neves, que entrou no intervalo, desviou para Digão empatar. A virada veio em chute de Sóbis de meia distância, em falha de Marcelo Grohe.

Depois da expulsão de Moreno, o Grêmio se encheu de brios e encontrou o empate salvador com o gol de Zé Roberto, após rebote de Diego Cavalieri na cobrança de uma falta.