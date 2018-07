Fluminense decide a sua sorte na Copinha

As duas equipes chegaram à rodada final da fase de grupos empatadas na liderança, com seis pontos - Fluminense e Rio Claro venceram seus dois primeiros jogos. Surpreendentemente, o time do Interior é o que jogará pelo empate, já que conta com um saldo de gols melhor do que o dos cariocas (sete a quatro).

Se empatar ou perder, o Fluminense terá de torcer para se classificar como um dos sete melhores segundos colocados da primeira fase. Em caso de derrota, será grande o risco de uma eliminação vexatória não apenas porque a equipe do Rio de Janeiro é a atual vice-campeã, mas porque ela é a segunda maior vencedora da história do torneio, com cinco títulos. Apenas o Corinthians, oito vezes campeão, possui mais troféus da Copinha do que o Fluminense.

Outro clube grande que está em perigo é o Grêmio. Após ser derrotado pelo Espigão, de Rondônia, por 2 a 0, o time gaúcho ocupa a terceira colocação do Grupo A e precisa vencer hoje o Grêmio Prudente, em Presidente Prudente, para ir adiante no torneio. Apesar de sua enorme tradição, o Grêmio jamais foi campeão da Copa São Paulo.