Fluminense derrota o apático Flamengo

Em busca de afirmação no Brasileiro, Flamengo e Fluminense sabiam que vencer o clássico de ontem daria moral e um gás a mais para retomar a confiança da torcida. Com ritmo de jogo superior, a equipe tricolor levou a melhor e derrotou o rival por 2 a 1, num Maracanã quase às moscas ?menos de 15 mil pagantes. O Fluminense atacou desde o começo e a recompensa veio dos pés do atacante Rodriguinho, ex-Santo André, que marcou o primeiro gol com a camisa tricolor. Em desvantagem, o Flamengo não conseguiu criar jogadas e ouviu a torcida pedir "raça".

Logo no início do segundo tempo, o Fluminense liquidou o duelo com um gol de Conca. O time rubro-negro não teve força nem futebol para, ao menos, empatar. O máximo que conseguiu foi diminuir com o goleiro Bruno, que marcou de falta no fim.

Grêmio, Cruzeiro e Vitória. Com três gols de Schwenck, o Vitória derrotou por 4 a 3 o Atlético-MG, que até agora perdeu todas fora de casa. Evandro foi o último a marcar pelo time baiano. Enquanto Muriqui, Ricardinho e Diego Tardelli fizeram pelos mineiros. O Grêmio mostrou que está recuperado das últimas derrotas (perdeu para o Santos na Copa do Brasil e para o Palmeiras no Nacional) ao bater o Avaí por 3 a 0 ? dois gols de Jonas e um de Fábio Rochemback. O Cruzeiro ganhou do Botafogo com gol de Thiago Ribeiro e é o terceiro.