Fluminense dispara rumo ao título

O Fluminense voltou a passar sufoco, mas retomou o rumo das vitórias e deu mais um passo em busca do título brasileiro. Venceu o Coritiba por 2 a 1, ontem à noite, no Engenhão, e chegou a 72 pontos, voltando a abrir nove de vantagem para o segundo colocado, o Atlético-MG - joga na quarta-feira com o Flamengo, no Estádio Independência. Wellington Nem e Thiago Neves marcaram os gols do Tricolor, que fez a torcida em bom número no Engenhão, quase 34 mil pessoas, passar por momentos de tensão, mas sair do estádio comemorando ao final da partida.

O líder fez um bom primeiro tempo. Jogando em velocidade, se impôs ao Coritiba na maior parte do tempo, principalmente por conta das boas jogadas de Wellington Nem, que ganhou a maioria dos lances contra os zagueiros paranaenses.

A velocidade conseguida pelo Tricolor, no entanto, não estava relacionada à boa atuação de seus meias. Deco fez algumas boas jogadas, mas Thiago Neves foi figura apagada na etapa inicial. Sorte do Flu que o volante Jean atravessa grande fase. Percebendo espaço, ele atuou como um verdadeiro meia e se tornou o melhor articulador do time.

O primeiro gol dos cariocas, porém, saiu após uma falha do atacante Deivid, do Coritiba. Ele não dominou uma bola lançada pelo goleiro Vanderlei, permitiu a retomada pelo Flu e o lançamento para Wellington Nem. Ele livrou-se de um zagueiro e bateu na saída de Vanderlei.

O Flu até poderia ter definido o jogo, não fosse a indecisão de Wellington Nem em dois momentos na hora de concluir e uma grande defesa do goleiro Vanderlei em cabeçada de Fred.

Na etapa final, porém, o Fluminense voltou a ser o time acuado que o caracteriza neste Brasileiro, esperando chance de contra-atacar. Com isso, o Coritiba avançou e começou a criar chances. Cavalieri voltou a fazer boas intervenções e, apesar das seguidas falhas da defesa, o Coritiba falhava nas c0nclusões.

Então, o Flu fez 2 a 0. Wellington Nem, o melhor em campo, fez grande jogada e cruzou na cabeça de Thiag0 Neves.

Eram 25 minutos e 10 minutos depois Everton Ribeiro marcou para o Coritiba. Depois, os paranaenses pressionaram, mas mais uma vez a sorte esteve ao lado do Fluminense.