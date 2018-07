Fluminense e Brasil-RS decidem última vaga nas quartas da Copa da Primeira Liga

As duas equipes estão empatadas com três pontos e o restante da campanha é exatamente a mesma: uma vitória, uma derrota, três gols marcados e três gols sofridos. Desta maneira, se houver um empate classifica-se o time que recebeu menos cartões vermelhos, no caso o Fluminense, zerado no quesito. O goleiro Eduardo Martini, do Brasil, recebeu um - na derrota por 2 a 1 para o Internacional.

Focado na final do Campeonato Carioca, que terá o primeiro jogo contra o Flamengo neste domingo, o técnico Abel Braga deve mandar a campo um time misto, mas não confirmou a escalação. O certo é que o atacante Henrique Dourado está recuperado de uma lesão muscular e deve ser utilizado para ganhar ritmo para o final de semana.

Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Léo e Wellington Silva são jogadores que podem ser poupados. "Não sei qual o time que vai jogar. É muito complicado. Os jogadores disseram que querem jogar. Vou conversar com o pessoal da fisiologia", disse Abel Braga, em tom de despiste.

O técnico Rogério Zimmermann deve escalar o Brasil-RS com um time bastante parecido com o que foi utilizado na reta final do Campeonato Gaúcho. Ele espera que o adversário não poupe muitos jogadores. "Para nós seria importante o adversário vir com a força máxima. É o tipo de jogo que nos acrescenta", afirmou.