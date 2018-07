Fluminense e Internacional avançam na Copa São Paulo

SÃO PAULO - Com menos títulos apenas do que o Corinthians, Fluminense e Internacional se classificaram neste domingo, 15, para as oitavas de final da 43ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense derrotou o Bahia por 1 a 0 em São Paulo, enquanto, em Barueri, o Internacional superou o clube da cidade por 3 a 0.

Dono de cinco títulos da Copa São Paulo, o Fluminense se garantiu no mata-mata pelo índice técnico, já que ficou em segundo lugar no Grupo C. Neste domingo, a equipe avançou na competição ao vencer o Bahia, que liderou o Grupo T na primeira fase e foi vice-campeão no ano passado, por 1 a 0, no Estádio Nicolau Alayon.

As duas equipes fizeram uma partida nervosa, com várias chances de gol, e que foi afetada pela forte chuva em São Paulo. O único gol do duelo foi marcado aos 19 minutos do segundo tempo, por Maicon, de cabeça, após cruzamento de Marcos Júnior. O adversário do Fluminense sairá do confronto deste domingo entre Grêmio e Juventus (SP).

Segundo colocado do Grupo G, o Internacional também avançou para o mata-mata da Copa São Paulo através do índice técnico. Neste domingo, porém, a equipe, que já foi campeã do torneio quatro vezes, se impôs na Arena Barueri e derrotou o Barueri, vencedor do Grupo U e principal responsável pela eliminação do São Paulo, por 3 a 0.

O Internacional começou a definir a sua classificação no final do primeiro tempo, quando abriu 2 a 0, com gols de Ebert, aos 44, e Claudio Winck, aos 46 minutos. Thiago Santana marcou o terceiro gol do time gaúcho aos 40 minutos da segunda etapa. Nas oitavas de final, a equipe vai encarar o vencedor do duelo entre Coritiba e Mirassol (SP), que será disputado ainda neste domingo.