Fluminense encara o Libertad e seus problemas internos

RIO - Depois da brava classificação para as oitavas da Libertadores, era de se esperar um Fluminense embalado, com o astral nas alturas para enfrentar o Libertad, do Paraguai, nesta quinta-feira, às 21h50, no Engenhão. Mas o clima está longe de ser dos melhores. Mais do que a eliminação do Carioca, que tirou um pouco do gás tricolor mas não afetou tanto assim os jogadores, estão a minar o elenco picuinhas e insatisfações de alguns atletas. Emerson, por exemplo, foi afastado do elenco, tornando o ambiente ainda mais azedo.

Além do atacante problemático, quem não está à disposição para o confronto desta quinta é Souza, sequer relacionado para o jogo desta noite. O meia reclama da atual condição de reserva, aliada à perda do pênalti na semifinal da Taça Rio contra o Flamengo, quando pediu para não bater e foi intimado por Fred a cumprir seu papel.

"O Libertad vai fazer marcação mais recuada e por isso resolvemos optar por jogadores que tenham característica de infiltração e velocidade, como Rodriguinho, Willians, Araújo, Tartá", justificou o técnico Enderson Moreira. Ele disse que o afastamento de Souza foi questão tática e não disciplinar. "Não estou satisfeito com meu atual momento, mas vou trabalhar dobrado para recuperar uma vaga no time", disse Souza.