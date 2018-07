Fluminense espera encontrar dureza contra o São Paulo

A preocupação maior neste momento no Fluminense é ter todos à disposição para vencer os últimos três compromissos do time no Campeonato Brasileiro. Existe a expectativa de que Emerson possa encarar o São Paulo, no domingo.

A partida contra os são-paulinos, obviamente, é tida como mais uma final e ninguém acredita que o time paulista entrará pouco motivado ou disposto a aderir à campanha movida na internet por torcedores do próprio São Paulo de entregar a vitória para o Fluminense.

"Estão todos comentando que Palmeiras e São Paulo vão entregar, não acredito nisso. Eles vão procurar honrar a camisa do clube", disse o atacante Rodriguinho, que pode fazer dupla com Fred. "Os torcedores são apaixonados, mas do outro lado existem profissionais. Não acredito em facilidade", complementou o volante Valencia.

Mas ambos acreditam, porém, na capacidade de o Vitória arrancar pontos do Corinthians para que o time possa recuperar a liderança. "Vamos secar o Corinthians. Eles estão lutando contra o rebaixamento e vão dificultar a vida dos corintianos. Cabe a nós fazermos a nossa parte para recuperar o primeiro lugar", comentou Rodriguinho, descartando também preocupação com as arbitragens.